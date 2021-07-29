Арахамия назвал отказ от ядерного оружия в Украине ошибкой: "Могли бы шантажировать весь мир"

Глава фракции "Слуга народа" считает, что государство могло бы брать у других стран деньги на обслуживание ядерного оружия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает решение Украины отказаться от ядерного потенциала в рамках Будапештского меморандума "роковой ошибкой". Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24" в интервью программе "Хард с Влащенко".

"У Кравчука, мне кажется, роковая ошибка - избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми другими ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все говорили по-другому, договаривались бы по-другому", - заявил он.

Арахамия считает, что тогда "нужно было проявить настойчивость".

"Даже если бы мы не могли обслуживать, мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - считает Давид Арахамия.

Украина подписала Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в декабре 1994 года. Другие подписанты - США , РоSSия и Великобритания. Современные границы Украины были гарантированы со стороны этих стран. В 2014 году РоSSия оккупировала Крым, а потом ввела войска на территорию Донбасса. При этом РФ заявляла, что придерживается меморандума тем, что не угрожает Украине применением ядерного оружия.

Помощь США и Великобритании в защите территориальной целостности Украины оказалась ограниченной. В частности, Украина начала получать летальное вооружение только после оккупации значительной части территории.

Второй президент Украины Леонид Кучма ранее назвал Будапештский меморандум одной из основных ошибок, допущенных властями во времена независимости.

Кравчук, при президентстве которого было заключено соглашение, говорил, что после распада СССР контроль над ядерным арсеналом принадлежал Москве, а не Киеву . Кравчук отметил, что на момент подписания меморандума в Украине было 1 270 ядерных боеголовок.

"У меня не было "черного чемоданчика": он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армии (в Москве - ред.), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручении: это нереально было. В Украине не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие", - рассказал Кравчук.

Он добавил, что Украина сама не производила боеголовки, "попытка добыть уран создала Чернобыль. Мы не справились".

Он также отметил, что документ о вывозе ядерного оружия с территории Украины подписал не он, а его преемник Леонид Кучма.