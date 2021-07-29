Оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от поселка Зайцево роSSийские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного около Донецка враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Около населенного пункта Пески роSSийские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе села Широкино вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку от Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Каменки противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного на Приазовье роSSийские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

А в районе населенного пункта Пивденне враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил руководителей ООС, Генштаба и десантно-штурмовых войск.