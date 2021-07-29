Оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

За прошедшие сутки, 28 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от поселка Зайцево роSSийские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного около Донецка враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Около населенного пункта Пески роSSийские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе села Широкино вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку от Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Каменки противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного на Приазовье роSSийские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

А в районе населенного пункта Пивденне враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил руководителей ООС, Генштаба и десантно-штурмовых войск.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Новый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в УкраинеНовый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в Украине
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый домКонгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Блок рекламы


Похожие новости
Украина запускает автобусы между КПВВ и линией разграничения на Донбассе и в КрымуУкраина запускает автобусы между КПВВ и линией разграничения на Донбассе и в Крыму
На Донбассе с начала суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огняНа Донбассе с начала суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня
С полуночи оккупанты трижды обстреляли позиции ООС на ДонбассеС полуночи оккупанты трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе
С начала суток оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позицииС начала суток оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции
Германия примет на лечение раненых на Донбассе украинских военныхГермания примет на лечение раненых на Донбассе украинских военных
За год "режима тишины" в зоне ООС погибли 45 военных, - ТКГЗа год "режима тишины" в зоне ООС погибли 45 военных, - ТКГ
Оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
За сутки оккупанты 9 раз обстреляли украинские позицииЗа сутки оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции
РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости