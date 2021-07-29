Зеленский уволил руководителей ООС, Генштаба и десантно-штурмовых войск

Новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, новым командующим объединенных сил - Александр Павлюк.

Зеленский уволил руководителей ООС, Генштаба и десантно-штурмовых войск
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в высшем командном составе Вооруженных Сил.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Корнейчука, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка и Командующего объединенными силами Владимира Кравченко.

Соответственно начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен Сергей Шаптала, новым командующим объединенными силами стал Александр Павлюк.

Напомним, вчера Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место действующего командующего оперативно-тактической группировкой "Север" Валерия Залужного.

Руслан Хомчак возглавлял Генштаб ВСУ с мая 2019 года.

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