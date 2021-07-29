Украина запускает автобусы между КПВВ и линией разграничения на Донбассе и в Крыму

Автобусная перевозка будет происходить в пределах подконтрольной правительству территории Украины от КПВВ к линии соприкосновения и в обратном направлении.

Украина запускает автобусы между КПВВ и линией разграничения на Донбассе и в Крыму
Фото: genichesk.ipc.org.ua

Минреинтеграции запускает бесплатные автобусы между КПВВ и линией разграничения с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Воспользоваться ними смогут граждане, которые пересекают линию соприкосновения без транспортного средства.

Соответствующий проект постановления одобрил Кабинет министров на своем заседании в среду, передает пресс-служба министерства.

В министерстве напомнили, что с началом роSSийской агрессии против Украины в 2014 году на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и на админграницах с Крымом было установлено КПВВ. Однако до сих пор нерешенной остается проблема организации перемещения граждан, пересекающих линию соприкосновения и админграницы без транспортного средства. Речь идет о женщинах с детьми, пожилых людях, лицах с инвалидностью и других маломобильных группах населения.

"Документ, который был принят сегодня на заседании правительства, позволит обеспечить нашим гражданам, которые прибывают с временно оккупированных территорий Украины не машиной, нормальное передвижение к КПВВ. Эта услуга абсолютно бесплатна", - сказал генеральный директор Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Денис Таций.

Автобусная перевозка будет происходить в пределах подконтрольной Правительству территории Украины от КПВВ к линии соприкосновения и в обратном направлении.

Обеспечивать автобусные перевозки будет государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление", которое относится к сфере управления Минреинтеграции.

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