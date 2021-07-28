Украина подпишет с США соглашение о проектах по разработкам и испытаниям военной техники

Подписать соглашение должны во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Хаммеры из США прибыли в Украину

Министр обороны Украины Андрей Таран уполномочен подписать Соглашение между правительствами Украины и США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки военной техники.

Соответствующий проект распоряжения сегодня на своем заседании принял Кабинет министров.

Как отмечается на Правительственном портале, подписание данного Соглашения позволит украинской стороне проводить совместные научно-исследовательские работы по разработке вооружения и военной техники, получать информацию о передовых оборонных технологиях и проводить испытания и тестирования военной техники с привлечением отсутствующего в Украине оборудования и технологий.

Соглашение также позволит привлечь иностранное финансирование для выполнения исследовательских работ Украинскими научно-исследовательскими учреждениями и повысить научно-исследовательский потенциал Украины.

Подписать соглашения должны во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в конце августа.

Напомним, в прошлом месяце госпредприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передало Воздушным силам ВСУ истребитель МиГ-29МУ1 после капитального ремонта и модернизации.