На Донбассе с начала суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

На Донбассе с начала суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня
Фото: Оперативне командування "Північ"

С начала этих суток в зоне боевых действий на востоке Украины зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь вследствие вражеского огня среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб ООС.

Недалеко от поселка Зайцево роSSийские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного и Водяного враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

У населенного пункта Пески роSSийские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского противник осуществил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 июля, в районе операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Сегодня роSSийские наемники уже трижды обстреляли позиции украинских военных.

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