Кабмин утвердил новую стратегию интеграции ромов

Ее цель - полное включение ромов в украинскую общественную жизнь.

Кабинет министров на заседании 28 июля одобрил Стратегию содействия реализации прав и возможностей лиц, принадлежащих к ромскому национальному меньшинству, в украинском обществе на период до 2030 года.

Она заменит предыдущую Стратегию защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства, срок действия которой истек в конце 2020 года, сообщила пресс-служба Минкультуры.

Целью стратегии является обеспечение ромов документами, предоставление им правовой защиты, образования, медицинских услуг, трудоустройства и улучшение социальной защиты. "Речь идет и о необходимости преодоления негативных стереотипов в отношении ромов", - говорится в сообщении министерства.

В настоящее время до 8% ромов в Украине не имеют документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. Еще хуже ситуация с другими документами, подтверждающими регистрацию брака, место жительства, права собственности, трудоустройство и т. Это создает основания для социальной незащищенности ромов и мешает полноценной реализации в культурной, социальной, экономической и политической жизни. Многие ромы продолжают страдать из-за системной дискриминации.

"Современное демократическое общество может быть консолидированным только в том случае, когда всем жителям будут обеспечены элементарные права человека и гражданина. Полноценное включение ромов в украинскую общественную жизнь - наша цель. Украина - за равные права для каждого", - заявил по этому поводу министр Александр Ткаченко.

Напомним, что, по разным оценкам, в Украине проживает от 200 до 400 тысяч ромов, объединяющих целый ряд диалектов и культурных идентичностей.