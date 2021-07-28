НАБУ попросило суд арестовать Януковича и его сына по делу "Межигорья"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру Януковичу.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Бюро с 2019 года расследует против них дело о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.

Януковичу инкриминировали ч.5 ст. 191 (присвоение имущества), ч.3 ст. 209 (отмывание денег) УК Украины, его сыну - ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 (пособничество в присвоении имущества), ч.3 ст.209 (отмывание денег) УК Украины.

Напомним, территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания - компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

В 2007 году Виктор Янукович, который возглавлял Кабинет Министров, передал "Межигорье" в уставный фонд госкомпании "Надра Украины", после чего она заключила договор мены с фирмой «Мединвесттрейд». Обмен заключался в том, что государство отдает частной фирме "Межигорье", а взамен получает два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5-7.

Через два месяца - в ноябре 2007 года - компания «Мединвесттрейд» продала резиденцию "Межигорье" фирме "Танталит", которая владела комплексом к бегству Януковича из Украины.

В сентябре 2016 года Государственная аудиторская служба пришла к выводу, что обмен между "Надра Украины" и "Мединвесттрейд" был равноценным. Стоимость имущества, которым обменивались компании, в договоре была определена на уровне 111,7 млн гривен. Но выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз показали, что "Межигорье" стоило тогда 540 млн гривен. Поэтому "Надра Украины" недополучили 428,3 млн гривен.

Кроме того, на момент обмена компания не имела согласования от Фонда госимущества и Кабмина.

В 2007 году компанией "Надра Украины" руководил Эдуард Ставицкий (он же Натан Розенберг), который скрывается от украинского правосудия в Израиле.