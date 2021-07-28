Полиция пришла с обыском в киевское КП "Плесо"
Дело касается подрядчиков предприятия.
Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции в среду, 28 июля, устроили обыски в КП "Плесо" в связи с расследованием деятельности подрядных организаций.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Следственные действия проходят в рамках уголовного производства от 1 августа 2019 года. Целью обыска является выявление и изъятие документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов.
На предприятии заявили, что предоставили правоохранителям все имеющиеся документы и способствуют расследованию.
"Плесо" занимается благоустройством, охраной, содержанием и эксплуатацией внутренних водоемов Киева и земель водного фонда.
Напомним, что с весны 2021 года правоохранительные органы регулярно проводят обыски и следственные действия на различных коммунальных предприятиях и в ведомствах КГГА.