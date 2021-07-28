Полиция пришла с обыском в киевское КП "Плесо"

Дело касается подрядчиков предприятия.

Полиция пришла с обыском в киевское КП "Плесо"
Фото: КП "Плесо"

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции в среду, 28 июля, устроили обыски в КП "Плесо" в связи с расследованием деятельности подрядных организаций.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства от 1 августа 2019 года. Целью обыска является выявление и изъятие документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов.

На предприятии заявили, что предоставили правоохранителям все имеющиеся документы и способствуют расследованию.

"Плесо" занимается благоустройством, охраной, содержанием и эксплуатацией внутренних водоемов Киева и земель водного фонда.

Напомним, что с весны 2021 года правоохранительные органы регулярно проводят обыски и следственные действия на различных коммунальных предприятиях и в ведомствах КГГА.

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