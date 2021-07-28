Минкультуры объявит повторный конкурс на должность заместителя главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести

Никто из кандидатов, как заверили в ведомстве, не прошел собеседования.

Минкультуры объявит повторный конкурс на должность заместителя главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести
Фото: prostir.museum

Министерство культуры и информационной политики объявит повторный конкурс на должность заместителя главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.

"НАГС рекомендовало к следующему этапу - собеседований в органе назначения, которым является МКИП, - трех кандидатов: Ларису Левченко, Юрия Решетникова, Романа Небожука. По результатам финальных собеседований в Министерстве культуры и информационной политики победитель отсутствует", - говорится в сообщении.

LB.ua со ссылкой на источники сообщал, что сегодня на заседании Кабинета министров с подачи главы Министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко заместителем председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) могут назначить Юрия Решетникова, которого считают сторонником Московского патриархата, который выступает с критикой ПЦУ и против визита патриарха Варфоломея в Украину.

Юрий Решетников в 2009-2010 гг. возглавлял комитет Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий. В 2019 году дважды пытался возглавить ГЭСС, но оба раза провалился на конкурсе.

Сейчас он является помощником депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Валерия Дубиля, который известен своей приверженностью к Московскому патриархату.

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