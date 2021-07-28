НАБУ сообщило директору государственного элеватора о подозрении в краже зерна на 14,7 млн гривен

Дело касается периода конца 2019 года.

НАБУ сообщило директору государственного элеватора о подозрении в краже зерна на 14,7 млн гривен
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему руководителю Партизанского элеватора, который является филиалом Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Следствие считает, что он может быть причастен к незаконному завладению зерном на сумму более 14,7 млн гривен.

"В течение ноября - декабря 2019 года директор филиала АО «ГПЗКУ», злоупотребляя служебным положением, без разрешения владельца, организовал отгрузки зерна, которое находилось на балансе государственной корпорации для реализации коммерческим структурам. Таким образом чиновник завладел зерном общей стоимостью почти 15 млн грн, которое принадлежало ГПЗКУ", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют ч.5 ст.191 УК Украины.

Партизанский элеватор находится в поселке Рыково (бывшие Партизаны) в Геническом районе Херсонской области.

По данным ГПЗКУ, на нем хранят пшеницу, кукурузу, ячмень, рапс, подсолнечник. Его вместимость составляет 72,7 тыс. тонн, в том числе элеваторная - 26,7 тыс. тонн, складская - 46 тыс. тонн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Новый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в УкраинеНовый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в Украине
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый домКонгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Блок рекламы


Похожие новости
Заместителя главы Харьковского облсовета арестовали с залогом 4,75 млн гривенЗаместителя главы Харьковского облсовета арестовали с залогом 4,75 млн гривен
В НАБУ подтвердили обыски у главы Харьковского облсоветаВ НАБУ подтвердили обыски у главы Харьковского облсовета
Топ-чиновнику Госгеокадастра в Черниговской области сообщено о подозрении в дерибане земли на 3 млн грнТоп-чиновнику Госгеокадастра в Черниговской области сообщено о подозрении в дерибане земли на 3 млн грн
НАБУ направило в суд обвинительные акты по делу о 17,3 млн гривен ущерба при закупке квартир для НацгвардииНАБУ направило в суд обвинительные акты по делу о 17,3 млн гривен ущерба при закупке квартир для Нацгвардии
Главе ОАСК Павлу Вовку в июне выплатили более 300 тыс. гривен зарплаты
Бывшему нардепу от БПП сообщили о подозренииБывшему нардепу от БПП сообщили о подозрении
Епископы США выступили против государственного финансирования абортовЕпископы США выступили против государственного финансирования абортов
Кабмин назначил доплату 2000 гривен пенсионерам МВД и ВСУКабмин назначил доплату 2000 гривен пенсионерам МВД и ВСУ
Детективы НАБУ задержали экс-прокурора, осужденного к двум годам лишения свободы за предложение взяткиДетективы НАБУ задержали экс-прокурора, осужденного к двум годам лишения свободы за предложение взятки
Минфин заявил о согласовании позиций с МВФ относительно реформ и независимости НАБУ (обновлено)Минфин заявил о согласовании позиций с МВФ относительно реформ и независимости НАБУ (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости