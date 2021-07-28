НАБУ сообщило директору государственного элеватора о подозрении в краже зерна на 14,7 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему руководителю Партизанского элеватора, который является филиалом Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Следствие считает, что он может быть причастен к незаконному завладению зерном на сумму более 14,7 млн гривен.

"В течение ноября - декабря 2019 года директор филиала АО «ГПЗКУ», злоупотребляя служебным положением, без разрешения владельца, организовал отгрузки зерна, которое находилось на балансе государственной корпорации для реализации коммерческим структурам. Таким образом чиновник завладел зерном общей стоимостью почти 15 млн грн, которое принадлежало ГПЗКУ", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют ч.5 ст.191 УК Украины.

Партизанский элеватор находится в поселке Рыково (бывшие Партизаны) в Геническом районе Херсонской области.

По данным ГПЗКУ, на нем хранят пшеницу, кукурузу, ячмень, рапс, подсолнечник. Его вместимость составляет 72,7 тыс. тонн, в том числе элеваторная - 26,7 тыс. тонн, складская - 46 тыс. тонн.