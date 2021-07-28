Правящая партия Грузии вышла из соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве ЕС

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Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" отказалась от соглашения с оппозицией, которое было подписано весной при посредничестве Европейского Союза и под эгидой председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщил глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, пишет издание "Новости-Грузия".

Соглашение предусматривало возможность досрочных выборов в парламент в случае, если на осенних местных выборах "Грузинская мечта" наберет меньше 43%.

Выход из сделки означает, что никаких выборов не будет.

"С нашей доброй воли мы готовы объявить досрочные выборы, но не с 43% голосов и даже не в случае получения 53% голосов [оппозицией], а если по поведению оппозиционных политических партий мы поймем, что наша политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства и такого режима управления государством, что не повредит его интересам. В таком случае досрочные выборы будут назначены с нашей доброй воли в соответствии с конституционной практики, установленной в европейских демократиях", - сказал Кобахидзе.

Он пояснил, что соглашение Шарля Мишеля не выполнило свою миссию и исчерпало себя.

Кобахидзе считает, что об этом свидетельствует отказ присоединиться к соглашению со стороны бывшей партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

"Наши международные партнеры не считают необходимым настоятельно призвать радикальную оппозицию подписать документ и участвовать в его реализации. Страна уже перешла на новый режим местного самоуправления. Проведение выборов самоуправления на фоне политического соглашения, которое не подписано основной оппозиционной партией, наносит ущерб интересам страны", - заявил Кобахидзе.

Напомним, что грузинская оппозиция отказалась признать результаты выборов в парламент, состоявшихся в 2020 году.

На фоне бойкота оппозицией заседаний парламента, антиправительственных протестов и задержания лидера "ЕНД" Ники Мелия глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса. Сделка оказалась приемлемой для "Грузинской мечты", а также большей части оппозиционных партий, которые его подписали и заняли свои места в парламенте, чтобы обеспечить имплементацию договора.

"Единое национальное движение", "Лейбористская партия Грузии" и "Европейская Грузия" отказались подписывать соглашение.