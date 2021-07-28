Аноним сообщил о заминировании ЧАЭС

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" получило сообщение о его минировании.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

"28 июля на электронную почту ГСП «Чернобыльская АЭС» от неизвестного лица вновь поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложено взрывной предмет", - рассказали на ЧАЭС.

Подразделения полиции вместе с СБУ и безопасностью ЧАЭС отреагировали на информацию, перекрыли все КПП Чернобыльской зоны, сообщили предприятия о возможной угрозе и повышенное внимание в связи с введенными мерами безопасности.

Напомним, что в 2019 году ЧАЭС получила минимум два ложных сообщения о минировании.

Чернобыльская станция не производит электроэнергию. Она находится на стадии снятия энергоблоков с эксплуатации и преобразования в экологически безопасную систему.