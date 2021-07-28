Ляшко: условием работы школ во время вспышки ковида будет вакцинация 80% персонала

Требование будет касаться даже "желтой" зоны.

Ляшко: условием работы школ во время вспышки ковида будет вакцинация 80% персонала
Фото: Lb.ua

Кабинет министров решил, что учебные заведения в областях с желтым, оранжевым или красным карантинным уровнем эпидемической безопасности смогут продолжать работать в очном режиме, но только в случае, если там будет вакцинировано 80% персонала.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Одной из важных новаций становятся правила работы учебных заведений в условиях карантина. В случае выхода региона из зеленой зоны, то есть попадания в желтую, оранжевую или красную, для работы учебного заведения нужно иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала", - цитирует Ляшко пресс-служба Минздрава.

По состоянию на третью декаду июля даже в Киеве, где самый высокий уровень вакцинации по стране, полный курс прививок от ковида получили только 27% работников учебных заведений.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ посоветовали избегать закрытия школ во время пандемии коронавируса, поскольку дистанционное обучение вредно влияет на качество образования, социальное и психическое благополучие детей и молодежи.

Поэтому в обновленных рекомендациях в первую очередь речь идет о необходимости тестирования школьников на коронавирус с помощью ПЦР-тестов или быстрых тестов на антиген.

Закрытие школ следует рассматривать лишь как исключительную меру, только в случае больших вспышек или невозможности контролировать эпидемию любыми другими мерами.

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