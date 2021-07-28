Порошенко в седьмую годовщину освобождения Авдеевки напомнил, как защищали город

За время войны в Авдеевке погиб 101 защитник.

Порошенко в седьмую годовщину освобождения Авдеевки напомнил, как защищали город
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил Авдеевку с седьмой годовщиной освобождения. Об этом он написал на странице в социальной сети Facebook.

«Авдеевка - знаковое место для Украины. Наблюдая за тяжелыми событиями, которые здесь происходили с начала роSSийской агрессии, каждый украинец отдал частичку своего сердца. А наши мужественные военные - и собственные жизни», - отметил пятый президент Украины.

Петр Порошенко напомнил, что 28 июля 2014 года Вооруженные Силы Украины начали операцию по освобождению Авдеевки, которая продолжалась три дня. «Люди со слезами на глазах праздновали возвращение в Украину. Но, к сожалению, обстрелы продолжились. Враг атаковал промзону вблизи города», - добавил он.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что авдеевская "промка" для него значит очень много. "Первое наступление февраля 2016 года, чтобы перекрыть дорогу и прекратить обстрелы. Отражение атак врага в апреле 2016 года. И самые, самые ожесточенные бои в конце января 2017 года. За время войны здесь погиб 101 защитник. Бойцы 72-й, 80-й, 54-й, 56-й, 93-й бригад ВСУ, а также добровольцы "Правого сектора". Вечная им память", - отметил Петр Порошенко.

Он также напомнил, что в конце 2017 года в минус 25 градусов роSSийские наемники покинули город без света, без воды и газа, и людям пришлось замерзать в эти тяжелые зимние дни. "Но жители Авдеевки выстояли, продемонстрировав патриотизм и силу духа", - подчеркнул Петр Порошенко.

"С тех пор и всегда: Авдеевка - это Украина. Донбасс - это Украина. И мы будем делать все возможное, чтобы не только остановить роSSийского агрессора, но и отвоевать каждый клочок украинской земли. И Вооруженные Силы Украины - залог нашей победы", - подчеркнул пятый Президент Украины.

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