В Черкасской области задержали агента военной разведки РФ

Для выполнения задач страны-агрессора мужчина хотел привлечь военного ВСУ.

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила в Черкасской области агента роSSийской разведки (ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ). Злоумышленника поймали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Оперативники СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован роSSийской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед украинцем роSSийские кураторы - сбор и передача информации о военных стратегических объектах. Чтобы выполнить указания роSSийской разведки, злоумышленник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина собирал информацию об охране, перечне и количестве боеприпасов на артиллерийских складах региона. Ему объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена.

Напомним, что еще одного завербованного вражеской разведкой агента задержали меньше месяца назад на Кировоградщине. Мужчина по заданию роSSийских кураторов собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих. А именно - компрометирующие данные о них, а также сведения об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории, наличии родственных связей и имуществе.

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