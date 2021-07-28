В Черкасской области задержали агента военной разведки РФ

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила в Черкасской области агента роSSийской разведки (ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ). Злоумышленника поймали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Оперативники СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован роSSийской спецслужбой на территории РФ . Основная задача, которую поставили перед украинцем роSSийские кураторы - сбор и передача информации о военных стратегических объектах. Чтобы выполнить указания роSSийской разведки, злоумышленник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина собирал информацию об охране, перечне и количестве боеприпасов на артиллерийских складах региона. Ему объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена.