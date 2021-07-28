Запорожские медики пожаловались Зеленскому на депутатское большинство в городском совете

Уже месяц совет не может собраться из-за отсутствия кворума.

Работники медицинских учреждений Запорожья призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Запорожском городском совете и вызвала задержку выплаты зарплат медикам и финансирования городской системы здравоохранения.

Об этом сообщает УНИАН.

В Запорожье из-за отсутствия кворума уже более месяца не проходят сессии Запорожского городского совета. Поэтому заблокировано решение важных вопросов, в частности, выделение средств на зарплаты медикам, педагогам, материальную поддержку тяжелобольных, детей погибших в АТО и ООС бойцов, ремонты учебных заведений и дорог, запуск приемно-диагностических отделений в рамках президентской программы "Большое строительство", подготовку к отопительному сезону и многое другое.

"Медики Запорожье обращаются к вам, поскольку вы являетесь гарантом нашей Конституции и последней инстанцией, на которую у нас есть надежда. Уже больше месяца горсовет Запорожья не выполняет свои функциональные обязанности, исходя из каких-то собственных интересов и амбиций", - говорится в обращении городских врачей.

Сейчас большинство депутатов в Запорожском городском совете составляют представители партий "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская Солидарность", Партия Шария, а также местного политического проекта "Новая политика". Именно эти партии, по мнению врачей, срывают последние сессии Запорожского городского совета, из-за чего заблокированными оказались целый ряд важных для города вопросов.

"Просим заставить депутатов наконец работать, а не заниматься политическими разборками", - говорится в обращении медиков к президенту Украины.

Ранее городской голова Запорожья Владимир Буряк обратился к главе Верховной Рады Украины по поводу игнорирования сессий депутатами, а также к главе Запорожской облгосадминистрации Александру Старуху, министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышову по поводу ситуации с завершением строительства приемно-диагностических отделений в городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи и в 9-й городской больнице.

Пока Запорожье ждет решений от центральных органов власти, медики, оставшиеся без зарплат, уже обратились к президенту, а в городе начали говорить о возможном роспуске городского совета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Новый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в УкраинеНовый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в Украине
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый домКонгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков передал судебные законы на подпись ЗеленскомуРазумков передал судебные законы на подпись Зеленскому
Иск Порошенко к Зеленскому и Бигусу будет рассматривать Верховный Суд, - адвокатИск Порошенко к Зеленскому и Бигусу будет рассматривать Верховный Суд, - адвокат
Литва решила выслать из страны большинство белорусских дипломатовЛитва решила выслать из страны большинство белорусских дипломатов
Большинство украинских портов передадут в концессию, - ТимошенкоБольшинство украинских портов передадут в концессию, - Тимошенко
Глава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в УкраинеГлава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в Украине
Украина инициировала в Совете ООН по правам человека заявление о негативном влиянии дезинформацииУкраина инициировала в Совете ООН по правам человека заявление о негативном влиянии дезинформации
Комитет ПАСЕ принял большинство предложенных украинской делегацией поправок к резолюции о крымских татарахКомитет ПАСЕ принял большинство предложенных украинской делегацией поправок к резолюции о крымских татарах
Зеленский: Украина ежедневно доказывает, что готова быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕСЗеленский: Украина ежедневно доказывает, что готова быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС
Большинство украинцев возлагают ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране на правительство и президентаБольшинство украинцев возлагают ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране на правительство и президента
Большинство украинцев считают РоSSию виновной в начале войны на Донбассе и нежелании ее завершатьБольшинство украинцев считают РоSSию виновной в начале войны на Донбассе и нежелании ее завершать
Последние новости
Подгружаем последние новости