Мы подали в суд на «Укргазвидобування», чтобы обязать подавать украинцам газ почти в 4 раза дешевле, - Кличко

Победа в суде поможет существенно снизить стоимость отопления и горячей воды для украинцев во время отопительного сезона, отметил мэр.

Мы подали в суд на «Укргазвидобування», чтобы обязать подавать украинцам газ почти в 4 раза дешевле, - Кличко

«Укргазвидобування» хотят через суд обязать продавать теплопоставщикам газ напрямую, чтобы украинцы получали газ по 4000 гривен за тысячу кубов. Об этом заявил лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко во время Украинского муниципального форума, сообщает официальный сайт партии.

«Мы подали в суд на компанию «Укргазвидобування», чтобы заставить предоставлять украинский газ, который намного дешевле импортного, по нормальной цене украинскому населению. Цена сейчас по подсчетам составляет около 4 тысяч гривен за тысячу кубов. Есть разница: 15 тысяч и 4 тысячи? Большая - почти в 4 раза дешевле. Если мы выиграем суд, это поможет существенно снизить стоимость отопления и горячей воды для украинцев во время отопительного сезона», - подчеркнул Кличко.

Лидер «УДАРа» отметил, что теплоснабжающие компании могут обанкротиться после повышения цен, ведь большинство граждан не сможет платить.

«Это ключевой вопрос в разрезе того, что сейчас «Нафтогаз» поднял цены до 15 тысяч гривен для наших компаний. Вопрос, смогут местные компании выдержать, учитывая достаточно большую задолженность, неспособность населения платить - это больше чем в 3 раза поднимается сейчас цена. Не секрет, что попытки будут переложить ответственность на тех, кто рассылает платежки - местные власти. Справедливо? Я считаю, что нет», - подытожил Кличко.

Ранее «Київтеплоенерго» официально обратилось к АО «Укргазвидобування» с предложением заключить прямые сделки купли-продажи газа украинской добычи для производства тепла, чтобы избежать повышения тарифов в отопительном сезоне 2021/2022. Однако газодобывающая компания прислала отказ, переадресовав «Київтеплоенерго» в ГК «Нафтогаз Трейдинг» как посредника по купле-продаже газа. После этого «Київтеплоенерго» обратилось в суд, чтобы обеспечить справедливую цену на газ.

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