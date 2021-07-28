Тимошенко предлагает вынести на заседание СНБО и вопрос стоимости газа

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала принять на заседании СНБО решение о направлении на нужды людей украинского газа и снижении втрое его стоимости. Об этом она написала на своей Фейсбук-странице.

«Хорошо, конечно, что во власти есть личности, способные прислушиваться к конструктивной критике и следовать советам. Плохо, что власть сначала создает проблему, а после того, как ее сунут носом, берется героически бороться со своими же просчетами», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» посоветовала власти прислушиваться к мнению людей, чтобы принимать правильные решения.

«Тогда и украинцам будет жить лучше, и СНБО будет заниматься присущими ему функциями, а не работать «пожарной командой», руками которой пытаются спасать страну от непрофессионализма исполнительной власти», - убеждена Юлия Тимошенко.

Напомним, тариф на электроэнергию в Украине не будет повышаться с 1 августа - государство намерено продолжить удерживать его на уровне 1,68 грн за кВт в час. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Этот вопрос решили вынести на заседание СНБО.