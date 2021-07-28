Глава Черниговской ОГА уходит в отставку вслед за мужем Хомчаком

Коваленко находится в должности менее года.

Глава Черниговской ОГА уходит в отставку вслед за мужем Хомчаком
Фото: facebook/Anna Kovalenko

Кабинет министров согласовал увольнение Анны Коваленко с должности главы Черниговской областной государственной администрации. Вместо нее планируется назначить Вячеслава Чауса, который сейчас является заместителем генерального директора "Укргаздобычи".

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Коваленко - жена Руслана Хомчака, которого 27 июля освободили от должности главнокомандующего Вооруженных Сил. В начале 2021 года у них родился ребенок.

Она возглавляет Черниговскую область с октября 2020 года.

Перед тем была депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" и заместителем главы Офиса президента.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Новый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в УкраинеНовый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в Украине
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый домКонгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МИД о годовщине Люблинского треугольника: Украина, Польша и Литва никогда не вернутся в роSSийскую сферу влиянияГлава МИД о годовщине Люблинского треугольника: Украина, Польша и Литва никогда не вернутся в роSSийскую сферу влияния
Заместитель Венедиктовой Мамедов уходит в отставку, - адвокатыЗаместитель Венедиктовой Мамедов уходит в отставку, - адвокаты
Глава ГФС изложил свою концепцию работы Бюро экономической безопасностиГлава ГФС изложил свою концепцию работы Бюро экономической безопасности
Топ-чиновнику Госгеокадастра в Черниговской области сообщено о подозрении в дерибане земли на 3 млн грнТоп-чиновнику Госгеокадастра в Черниговской области сообщено о подозрении в дерибане земли на 3 млн грн
Глава ЦРУ заявил, что у более 100 его сотрудников был "Гаванский синдром"Глава ЦРУ заявил, что у более 100 его сотрудников был "Гаванский синдром"
Верховная Рада отправила Авакова в отставкуВерховная Рада отправила Авакова в отставку
Шкиряк решил уйти в отставку вместе с АваковымШкиряк решил уйти в отставку вместе с Аваковым
Глава одного из судов в Одесской области попался на взяткеГлава одного из судов в Одесской области попался на взятке
Глава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в УкраинеГлава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в Украине
Умер глава Госводагентства Валентин ШлихтаУмер глава Госводагентства Валентин Шлихта
Последние новости
Подгружаем последние новости