Глава Черниговской ОГА уходит в отставку вслед за мужем Хомчаком

Коваленко находится в должности менее года.

Кабинет министров согласовал увольнение Анны Коваленко с должности главы Черниговской областной государственной администрации. Вместо нее планируется назначить Вячеслава Чауса, который сейчас является заместителем генерального директора "Укргаздобычи".

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Коваленко - жена Руслана Хомчака, которого 27 июля освободили от должности главнокомандующего Вооруженных Сил. В начале 2021 года у них родился ребенок.

Она возглавляет Черниговскую область с октября 2020 года.

Перед тем была депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" и заместителем главы Офиса президента.