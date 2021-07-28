Украина отправляет Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи для борьбы с нелегалами с территории Беларуси

С просьбой о помощи обратилась сама Литва.

Украина отправляет Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи для борьбы с нелегалами с территории Беларуси
Фото: delfi.lt

Украина отправляет Литве гуманитарную помощь для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов с территории Белоруси. Об этом сообщили на заседании правительства.

Запрос на получение соответствующего технического оборудования сделала Литва.

"Этот акт разработан в связи с критической ситуацией, сложившейся на границе Литвы с Беларусью и соответствующего обращения литовской стороны о предоставлении ей поддержки. С 1 января на литовско-белорусской государственной границе критически возросло количество нелегальных мигрантов. Литовская сторона, испытывая недостаток технических средств, обратилась к Украине с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для укрепления границы", - сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, что правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в районах, граничащих с Беларусью. Ранее также сообщалось, что власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью из-за увеличения количества нелегальных мигрантов. Такой забор может обойтись примерно в 15 млн евро.

В начале июля литовские пограничники открыли предупредительный огонь, а также применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов из Беларуси.

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