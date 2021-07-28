Зеленский заявил о выполнении условий для получения второго транша МВФ

Президент Владимир Зеленский, что Украина выполнила условия для получения второго транша в рамках кредитной программы Международного валютного фонда.

Об этом он сказал журналистам в рамках форума "Украина 30. Децентрализация".

"У меня сегодня разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда госпожой Кристалиной Георгиевой. Звонок по нашей ситуации. Я считаю, что у нас в принципе многое готово. Может, кое-что еще согласовывается между министром финансов Марченко и менеджментом МВФ . Сегодня мы поговорим, что уже готово, а что - еще нет. Мне кажется, мы находимся на решающей стадии", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что осталось выполнить определенные специфические вещи, связанные с государственным бюджетом, но все основные законы уже приняты.

"Я считаю, что мы все сделали. Все, что я обещал госпоже Георгиевой, и все, что нам нужно для Украины, - все главные реформы мы начали. Они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей . Только первое голосование, но мы начали и реформу Службы безопасности Украины. Я считаю, что это серьезный комплект, который до моего президентства не был проголосован, хотя был обещан. Обещалось это не мной, но эти законопроекты прописаны в тех или иных документах, и мы все это сделали. Считаю, что мы готовы к получению транша", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что важным структурным "маяком" МВФ является реформа судебной системы, и заверил: "Будет очистки судов в любом случае".

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, после чего денег государство не получало. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину закончился без решения о пересмотре программы stand by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.