Зеленский заявил о выполнении условий для получения второго транша МВФ
"Земельная реформа, банковская реформа, ВСП, ВККС. Начали и реформу СБУ".
Президент Владимир Зеленский, что Украина выполнила условия для получения второго транша в рамках кредитной программы Международного валютного фонда.
Об этом он сказал журналистам в рамках форума "Украина 30. Децентрализация".
"У меня сегодня разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда госпожой Кристалиной Георгиевой. Звонок по нашей ситуации. Я считаю, что у нас в принципе многое готово. Может, кое-что еще согласовывается между министром финансов Марченко и менеджментом МВФ. Сегодня мы поговорим, что уже готово, а что - еще нет. Мне кажется, мы находимся на решающей стадии", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Президент подчеркнул, что осталось выполнить определенные специфические вещи, связанные с государственным бюджетом, но все основные законы уже приняты.
"Я считаю, что мы все сделали. Все, что я обещал госпоже Георгиевой, и все, что нам нужно для Украины, - все главные реформы мы начали. Они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей . Только первое голосование, но мы начали и реформу Службы безопасности Украины. Я считаю, что это серьезный комплект, который до моего президентства не был проголосован, хотя был обещан. Обещалось это не мной, но эти законопроекты прописаны в тех или иных документах, и мы все это сделали. Считаю, что мы готовы к получению транша", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что важным структурным "маяком" МВФ является реформа судебной системы, и заверил: "Будет очистки судов в любом случае".
Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, после чего денег государство не получало. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украину закончился без решения о пересмотре программы stand by.
В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.
Несмотря на это, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года. Кроме того, в ближайшие недели Украина должна получить от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках антикризисной эмиссии специальных прав заимствования.