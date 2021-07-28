Кабмин еще раз отложил изменение тарифов на электроэнергию
Правительство никак не может найти приемлемое решение.
Кабинет министров отложил до сентября введение новой модели ПСО (возложение специальных обязанностей) на рынке электроэнергии.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
"С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-час. Правительство сегодня утвердило соответствующее решение. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.
По словам президента Владимира Зеленского, вопрос тарифов на свет будет рассматриваться на заседании СНБО.
Он хочет, чтобы для части населения нынешний тариф 1,68 грн за кВт-ч был уменьшен.
Напомним, что до 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.
С 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт.
На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которым цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (исключая суточный зонный учет). Позже его действие продлили на апрель, затем - на май, июнь, июль, а теперь и на август.
Несколько дней назад глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения.