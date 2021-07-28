Кабмин еще раз отложил изменение тарифов на электроэнергию

Кабинет министров отложил до сентября введение новой модели ПСО (возложение специальных обязанностей) на рынке электроэнергии.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-час. Правительство сегодня утвердило соответствующее решение. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

По словам президента Владимира Зеленского, вопрос тарифов на свет будет рассматриваться на заседании СНБО.

Он хочет, чтобы для части населения нынешний тариф 1,68 грн за кВт-ч был уменьшен.

Напомним, что до 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.

С 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт.

На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которым цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (исключая суточный зонный учет). Позже его действие продлили на апрель, затем - на май, июнь, июль, а теперь и на август.

Несколько дней назад глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения.