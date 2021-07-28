Правительство ужесточает правила пересечения границы и самоизоляции

Путешественники из РоSSии и Индии в случае отсутствия прививок обязательно будут находиться в самоизоляции.

Кабинет министров вносит изменения в так называемое карантинное постановление с целью противодействия возможной волне заболеваемости штаммом коронавируса дельта. Об этом на заседании сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, вносятся изменения относительно пересечения границы и самоизоляции.

"Новый штамм коронавируса дельта активно распространяется по Европе. Большая вспышка циркулирует на территории РФ . Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса. Благодаря этим изменениям мы сможем делать более качественные исследования", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Для граждан Украины, которые выехали до момента введения изменений, возврат будет таким же. С вступлением постановления в силу можно беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки. Всем, кто не вакцинировался, по возвращении или при въезде в Украину надо делать ПЦР-тест.

Иностранцы обязательно должны иметь отрицательный тест, страховку, и, в случае отсутствия полной вакцинации, будут устанавливать приложение "Дома". Оно будет контролировать самоизоляцию через 72 часа после въезда, если не будет отрицательного теста.

Если тест положительный, то человека отправят на изоляцию или в больницу.

Фото: Минздрав

Фото: Минздрав

Фото: Минздрав

Фото: Минздрав

"Особому контролю подлежат вакцинированные украинцы и иностранцы, прибывшие из РоSSии и Индии. Если они пробыли по крайней мере 7 дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции на 14 дней без возможности досрочного прекращения", - добавил министр.

В случае выхода региона из "зеленой" зоны, учебные заведения должны иметь 80% полностью вакцинированных работников.

Шмыгаль добавил, что до конца года в Украине будет 47 млн доз вакцины от коронавируса различных производителей, в том числе 20 млн доз Pfizer, которые были закуплены за государственные средства.

Напомним, что медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в столице в связи с проведением крестного хода, поскольку вчера было очень много верующих, в том числе из РоSSии. Вчера в больнице умер один из шести пациентов, госпитализированных с дельтой.