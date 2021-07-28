Зеленский вынес на заседание СНБО вопрос о тарифе на электроэнергию

"С 1 августа сюрпризов не будет".

Тариф на электроэнергию в Украине не будет повышаться с 1 августа. Государство намерено продолжить удерживать его на уровне 1,68 грн за кВт в час, заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Децентрализация".

Зеленский добавил, что просил вынести этот вопрос на заседание СНБО, "чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет".

"О электроэнергии. Мы должны сделать, чтобы увеличения цен не было. Мое отношение к этому очень простое - сегодня 1,68 грн за кВт-час. Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО также будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможность снижения цен на электроэнергию для отдельных слоев населения", - отметил он.

На сегодняшнем заседании правительства планируют сохранить фиксированную стоимость электроэнергии для населения до 1 сентября 2021 года.

До 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.

С 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт.

На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которому цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (исключая суточный зонный учет). Позже его действие продлили на апрель, затем - на май, июнь и июль.

Напомним, в Минэнерго предлагали запустить новую модель специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа. Для уязвимых слоев хотели установить одну цену, а для тех, кто потребляет больше, - другую.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения.