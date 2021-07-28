"До сентября мы должны делать до 200-250 тыс. прививок в сутки", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки инфраструктуры вакцинации в Украине и возможности достичь 200-250 тыс. прививок в сутки.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает "Интерфакс-Украина".

"Готовы ли мы с вакцинами - нет. Здесь зависит от количества и инфраструктуры. По инфраструктуре вакцинации, я считаю, мы хорошо подготовились. Мы показываем, как пример - есть у нас вакцина - 150 тыс. минимум за сутки мы можем колоть. По нашим расчетам, до сентября мы должны быть готовы, подготовить инфраструктуру и до 200-250 тыс. делать прививок в сутки", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "работа по снабжению вакцинами в Украине продолжается".

"То, что могли - договорился лично с президентом США , отримали 2 млн вакцин Moderna. Она здесь. Прививки начались. Когда встречался с канцлером Германии, отдельно от программы COVAX, то на 1 млн 200 тыс. вакцин Pfizer договаривались, что они нам должны передать. Я сказал, что для нас очень важно получить их ко Дню Независимости. Не потому что праздник, а потому что будет массовое скопление людей", - сказал он.

Напомним, вчера в Украине 143 328 человек были вакцинированы против COVID-19. Больше всего прививок было сделано американской вакциной Moderna - ее получили 48 293 украинца.

Всего в стране сделано более 5 млн прививок от COVID-19. Полностью иммунизированы и получили две дозы 1,8 млн украинцев.