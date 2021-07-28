Для украинцев открыты 124 страны мира, - Кулеба

Глава МИД призвал граждан соблюдать меры безопасности во время путешествий.

Для украинцев открыты 124 страны мира, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Границы 124 стран мира открыты для граждан Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 124 стран мира. Это лето гораздо свободнее в плане путешествий, чем прошлое. Среди популярных туристических направлений уже открыты Албания, Болгария, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Кипр, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория", - цитирует слова главы МИД "Интерфакс-Украина".

Он призвал граждан соблюдать меры безопасности во время путешествий, прежде всего, вакцинироваться и выполнять все правила въезда.

Также Кулеба напомнил, что МИД создало для украинцев популярный ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, где оперативно обновляется вся информация и можно получить точные данные об условиях въезда или транзита.

"Сегодня вообще открыты 26 европейских стран. Это, в частности, ЕС плюс Великобритания. Мы и в дальнейшем будем работать над открытием стран для украинцев, это абсолютно останется нашим приоритетом", - заверил министр.

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