Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ

С декабря 2019 года он был командующим войсками оперативного командования "Север".

Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ
Валерій Залужний
Фото: Вікіпедія

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора, командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ №320/2021 от 27 июля обнародован на сайте главы государства.

Валерию Залужному 48 лет, он родился в Новограде-Волынском Житомирской области.

С декабря 2019 года был командующим войсками оперативного командования "Север".

До этого был, в частности, начальником штаба-первым заместителем командующего войсками ОК "Запад" и командиром расформированной ныне 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012) и 24-й отдельной механизированной бригады (2007-2009).

На передовой с 2014 года. В 2017-м получил звание генерала.

До назначения начальником ОК "Север" был начальником штаба ООС. Во время его пребывания в должности ВСУ освободили, в частности, поселок Пивденне около подконтрольной роSSийским гибридным силам Горловки и продвинулись вперед вблизи Волновахи.

Как сообщалось, вчера президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. Хомчак назначен первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

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