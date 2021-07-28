В Раде собирают подписи за внеочередную сессию 23 августа

Она нужна для парламентского измерения Крымской платформы, саммит которой состоится в этот день.

В Раде собирают подписи за внеочередную сессию 23 августа
Фото: Анна Стешенко

Народные депутаты начали сбор подписей за проведение внеочередной сессии 23 августа, во время саммита Крымской платформы. Об этом со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова сообщили в пресс-службе парламента.

"Будет внеочередная сессия Верховной Рады Украины. Надеюсь, она состоится 23 августа", - отметил он.

Для созыва внеочередной сессии или заседания нужны подписи не менее 150 народных депутатов.

"Почему нужна внеочередная сессия? Планируется принять постановление о парламентском измерении Крымской платформы", - сказал Дмитрий Разумков.

На День Независимости Украины, 24 августа, Верховная Рада соберется на торжественное заседание, проведение которого требует сбора подписей народных депутатов, поскольку пока не планируется принятие каких-либо решений в сей день.

На сегодня руководство парламентов Чехии и Швейцарии подтвердило намерение посетить Верховную Раду во время мероприятий Крымской платформы.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, свое участие в саммите подтвердили уже 28 стран и организаций.



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