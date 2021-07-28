Дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена, - Кулеба

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не определена. Этот вопрос сейчас прорабатывается с Белым домом и Государственным департаментом, сообщил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас идет подготовка встречи президентов, конкретно - подготовка договоренностей президентов. Мы не хотим церемониального визита, и мы, и Вашингтон хотим, чтобы это был конкретный визит с результатами", - заявил он.

Кулеба отметил, что времени осталось немного, но правительство работает над подготовкой договоренностей. Процесс координирует премьер-министр.

Напомним, что телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 7 июня. Джозеф Байден заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме в Вашингтоне этим летом.

Зеленский в то же время уточнил, что встреча должна состояться в июле.

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины).

Ранее, по информации американских СМИ , Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".

Неделю назад в Белом доме сказали, что визит Зеленского должен состояться 30 августа.