Глава МИД о годовщине Люблинского треугольника: Украина, Польша и Литва никогда не вернутся в роSSийскую сферу влияния

Страны альянса будут готовы рассмотреть присоединение Беларуси после того, как это государство станет на демократический путь.

Люблинский треугольник является частью стратегии Украины по созданию "пояса безопасности" между Балтийским и Черным морем. Об этом в годовщину альянса Украины, Польши и Литвы на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это один из региональных альянсов, которые укрепляют нашу безопасность и приближают Украину к вступлению в НАТО", - отметил министр.

На его взгляд, Люблинский треугольник действует и меняет безопасность в регионе.

"Мы подписали четыре важных документа - Люблинская декларация, Дорожная карта сотрудничества, Совместный план по противодействию дезинформации и Декларацию о совместное европейское наследие и ценности", - добавил он.

Кулеба подчеркнул, что Украина, Польша и Литва никогда не вернутся в роSSийскую сферу влияния, но для Беларуси треугольник является реальной альтернативой на будущее. Страны альянса будут готовы рассмотреть присоединение Беларуси после того, как это государство станет на демократический путь.

Министр перечислил 10 приоритетов треугольника, среди них - создание совместной бригады, борьба с дезинформацией и противодействие "Северному потоку-2".