В РоSSии к главному редактору The Insider пришли с обыском

Головний редактор The Insider Роман Доброхотов

В РоSSии к главному редактору издания The Insider Роману Доброхотову пришли силовики. Причины визита не уточняются, Доброхотов предполагает, что у него обыск.

Правозащитники сообщают, что связь с Доброхотовым исчезла "практически сразу".

Коллега главного редактора Сергей Ежов написал в твиттере , что сегодня Доброхотов должен был вылететь из РоSSии.

По словам основателя Bellingcat журналиста-расследователя Христо Грозева, Доброхотов собирался вылететь "для работы над серией новых расследований".

Издание предполагает, что обыск у журналиста связан с делом о клевете, которое возбудили в апреле по заявлению блогера из Нидерландов. Поводом стала статья "Говорит и показывает ГРУ. Как Минобороны распространяет фейки через иностранных журналистов", в которой говорилось, что Вилем Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны деньги за распространение информации о сбитом Boeing на территории Донбасса.

The Insider также пишет, что обыски проходят у родственников журналиста, но не указывает, у кого именно.

23 июля Минюст внес The Insider в реестр "иностранных агентов". Тогда Доброхотов заявил, что The Insider будет работать дальше. Он пояснил, что это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по местному законодательству. "И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в РоSSии нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются, Insider будет работать, как работал", - отмечал Доброхотов.