Порошенко в годовщину Крещения Руси-Украины: это был не только выбор веры, но и выбор цивилизации

Политик поздравил всех украинских христиан.

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что после получения Томоса об автокефалии Православная Церковь Украина вошла равной среди равных в семью Церквей-Сестер и ее признание в мире продолжается. Об этом он заявил в видеообращении к 1033-й годовщине Крещения Руси-Украины, обнародованном пресс-службой "ЕС".

"Тысячу тридцать три года назад князь Владимир Великий крестил наших предков. Тысяча лет и символические тридцать три, потому что тридцать три — это возраст Христа. В такие же летние дни наши предки услышали переведенные им слова Спасителя: "Где двое или трое собраны во имя моё, там Я среди них". От имени всех поколений украинцев давайте откликнемся словам Апостола Павла: "А если Бог за нас, кто против нас?", - сказал он.

Порошенко поздравил все христианские украинские церкви.

"С праздником вас, православные. С праздником, греко-католики и украинские католики. С праздником, протестанты. Приветствую верующих других религий и тех, кто только сейчас ищет дорогу к Богу. Чин Владимира Святославича означал не только выбор веры, но и выбор цивилизации. И Украина сегодня — неотъемлемая часть Европы. Так же как и значение Томоса об автокефалии выходит за рамки церковных оград. Не зря же мудрые люди назвали его геополитической катастрофой для РоSSии", - добавил Порошенко.

Он напомнил, что менее чем за месяц Украину посетит Патриарх Варфоломей.



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