В Израиле разрешили прививать от COVID-19 детей от 5 лет из групп риска

Решение по согласованию с министерством здравоохранения будет принимать семейный врач.

В Израиле разрешили прививать от COVID-19 детей от 5 лет из групп риска
Фото: kyivcity.gov.ua

Министерство здравоохранения Израиля разрешило медицинским учреждениям вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Как сообщает The Times of Israel, прививки будут делать при риске развития у детей тяжелых форм инфекции или летального исхода при заражении COVID-19.

"Существуют особые обстоятельства, при которых следует рассмотреть вариант вакцинации в каждом конкретном случае", - отметили в Минздраве Израиля.

Решение о вакцинации детей из группы риска будет принимать семейный врач, которое впоследствии будет согласовывать министерство. Как пишет издание, такая политика министерства заключается в попытке минимизировать количество соответствующих разрешений и выдавать их только тем, у кого есть насущная необходимость.

Ранее в украинском Минздраве сообщали, что во время пятого этапа вакцинации, который начался в конце июля, разрешат прививать детей. Вакцинацию будут делать только по рекомендации врача.

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