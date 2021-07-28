Заместителем главы ГЭСС могут назначить противника визита патриарха Варфоломея в Украину, - источники

Сегодня на заседании Кабинета министров с подачи главы Министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко заместителем главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) могут назначить Юрия Решетникова, которого считают сторонником Московского патриархата, который выступает с критикой ПЦУ и против визита патриарха Варфоломея в Украину. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

По словам собеседников, Юрий Решетников - один из трех кандидатов, которых Национальное агентство по вопросам госслужбы рекомендовало для прохождения собеседования с министром культуры Александром Ткаченко. Кроме него, к собеседованию также были рекомендованы Роман Небожук (священник УГКЦ) и Лариса Левченко (заместитель главы Укргосархива). Собеседование с Ткаченко Решетников, по данным источников, прошел.

"Более удачной на эту должность до последнего времени считалась кандидатура дипломата Игоря Лоссовского, поскольку ГЭСС занимается и вопросами этнополитики, которые имеют важное международную составляющую. Но странным образом эта кандидатура была отклонена на собеседовании в НАГС", - отметили собеседники LB.ua.

Юрий Решетников в 2009-2010 гг. возглавлял Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий. В 2019 году дважды пытался возглавить ГЭСС, но оба раза провалился на конкурсе.

Сейчас он является помощником депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Валерия Дубиля, который известен своей приверженностью к Московскому патриархату.

В начале июня Юрий Решетников, комментируя слова главы Офиса Президента Андрея Ермака о том, что вся Украина с нетерпением ждет визита патриарха Варфоломея, отметил, что большинству граждан Украины нет дела до Константинопольского патриарха, и они его не ждут. Со ссылкой на мнение "священноначалия УПЦ" он заявил, что приезд Варфоломея нецелесообразен "из-за той роли, которую сыграл патриарх в деле разделения не только Православия, но и всего украинского общества, а также из-за опасений относительно исхода этого визита".

Напомним, Кабмин возобновил Госслужбу этнополитики в июне 2018 года. С 2020 года ее возглавляет Елена Богдан.