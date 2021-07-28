В полиции объяснили выговоры полицейским, которые задержали нардепа Брагара

Правоохранители отметили, что выговоры получены не из-за факта задержания депутата.

В полиции объяснили выговоры полицейским, которые задержали нардепа Брагара
Євген Брагар
Фото: facebook.com/yvbragar

Полицейские, которые остановили нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара, получили выговоры за выключенные нагрудные камеры, а не из-за самого факта задержания депутата. Об этом сообщили на странице патрульной полиции Украины в Facebook.

"Патрульных, которые недавно в Киеве остановили одного из народных депутатов, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не из-за остановки и проверки водителя, которого они заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры", - заверили правоохранители.

В полиции добавили, что патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения, в частности, такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения.

Напомним, что Брагар, которого полиция заподозрила в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, заявил, что патрульные требовали у него взятку. Народный избранник также опубликовал результаты теста на наркотики, который он сделал по собственной инициативе. По его словам, тест отрицательный.

После инцидента Нацполиция отстранила от должности полицейских, которые остановили автомобиль Брагара, а также их руководителей на время служебного расследования. Впоследствии полиция объявила выговор двум патрульным, которые остановили автомобиль депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Евгения Брагара. Их начальника - командира роты - понизили в должности.

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