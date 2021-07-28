С полуночи оккупанты трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С полуночи оккупанты трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 27 июля, в районе операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Сегодня роSSийские наемники уже трижды обстреляли позиции украинских военных.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Вчера вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

В районе населенных пунктов Екатериновка и Каменка роSSийские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

28 июля недалеко от поселка Зайцево роSSийские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков и Водяного враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь в результате вражеского огня за минувшие и текущие сутки среди украинских защитников нет.

Напомним, 26 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. В результате семеро военных получили ранения.

Двоих из них - военнослужащих родом из Сумской области - вчера доставили в госпиталь в Харькове. Одна из раненых находится в тяжелом состоянии.

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