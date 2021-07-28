В лифте Госдепа неизвестные вырезали свастику - Блинкен пообещал провести расследование

В лифте Государственного департамента США неизвестный вырезал свастику. Символ изобразили в крыле здания, где находится офис спецпредставителя для мониторинга и борьбы с антисемитизмом, пишет Axios.

После обнаружения свастики от имени госсекретаря Энтони Блинкена разослали письма всем сотрудникам учреждения.

"Граффити изъято, этот инцидент будет расследован. Это мучительное напоминание нам, что антисемитизм не является пережитком прошлого. Он все еще есть в мире, даже близко к нам. И это противно. Ему не место в Соединенных Штатах, в Государственном департаменте и в каком-либо другом месте", - написал он.

Фото: Axios

В письме Блинкен также обратился к коллегам-иудеям с напоминания о том, что руководство благодарно каждому из них за службу.

В Twitter он добавил, что антисемитизм, как показывает история, часто идет рука об руку с расизмом, сексизмом, гомофобией и другими проявлениями ненависти.