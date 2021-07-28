НАПК взялось за декларацию Медведчука

В целом начата проверка деклараций 40 публичных госслужащих, в т.ч. 10 нардепов.

НАПК взялось за декларацию Медведчука
Фото: Lb.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку еще 40 деклараций публичных служащих, в том числе 10 народных депутатов и 16 депутатов местных советов.

Об этом сообщает пресс-служба органа.

В НАПК напомнили, что начинают полную проверку деклараций по четким основаниям, которые предусмотрены специальным порядком.

В частности, по результатам мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций:

  • главы политсовета "ОПЗЖ" народного депутата Виктора Медведчука;

  • начальника отдела Волынской таможни Михаила Бурдейного;

  • заведующей сектором по вопросам инфраструктуры, внедрения диджитализации и цифровой трансформации Великоалександровской РГА Херсонской области Елены Дудки.

По должности (порядком очередности) НАПК взяло на проверку декларации восьми народных депутатов.

По результатам автоматического анализа рисков в декларациях начата проверка декларации нардепом Иваном Чайкивскым.

На основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранительных органов НАПК взяло в проверку декларации 16 человек.

Напомним, с 2017 по 2019 год год НАПК провело 2123 полные проверки деклараций чиновников. В 99% случаев выявили нарушения.

Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 897 деклараций публичных служащих.

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