НАПК взялось за декларацию Медведчука
В целом начата проверка деклараций 40 публичных госслужащих, в т.ч. 10 нардепов.
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку еще 40 деклараций публичных служащих, в том числе 10 народных депутатов и 16 депутатов местных советов.
Об этом сообщает пресс-служба органа.
В НАПК напомнили, что начинают полную проверку деклараций по четким основаниям, которые предусмотрены специальным порядком.
В частности, по результатам мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций:
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главы политсовета "ОПЗЖ" народного депутата Виктора Медведчука;
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начальника отдела Волынской таможни Михаила Бурдейного;
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заведующей сектором по вопросам инфраструктуры, внедрения диджитализации и цифровой трансформации Великоалександровской РГА Херсонской области Елены Дудки.
По должности (порядком очередности) НАПК взяло на проверку декларации восьми народных депутатов.
По результатам автоматического анализа рисков в декларациях начата проверка декларации нардепом Иваном Чайкивскым.
На основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранительных органов НАПК взяло в проверку декларации 16 человек.
Напомним, с 2017 по 2019 год год НАПК провело 2123 полные проверки деклараций чиновников. В 99% случаев выявили нарушения.
Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 897 деклараций публичных служащих.