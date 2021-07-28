ВТО не смогла договориться о приостановлении интеллектуальных прав на вакцины от ковида

Переговоры на эту тему будут продолжаться.

ВТО не смогла договориться о приостановлении интеллектуальных прав на вакцины от ковида
Фото: kyivcity.gov.ua

Всемирная торговая организация (ВТО) на переговорах во вторник не смогла договориться об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. Пресс-секретарь ВТО Кейт Роквелл после переговоров в штаб-квартире организации заявила, что члены не смогли прийти к консенсусу, пишет News 24.

Следующие неформальные переговоры на эту тему планируются на сентябрь, а официальная встреча - на 13-14 октября.

"Они не собираются отказываться от обсуждения этого вопроса", - заверила Роквелл.

Представитель США Кэтрин Тай после переговоров отметила, что государство продолжает вести переговоры с членами ВТО по улучшению условий поставки и распространения вакцин, пишет Reuters.

"Это важный момент для ВТО, чтобы показать, что она может действовать в условиях глобального кризиса, и действовать эффективно для улучшения жизни простых людей", - отметила она.

На отказе от патентных прав настаивают также ЮАР и Индия. Эту меру предлагается сделать временной, чтобы местные производители в разных странах смогли изготовить необходимое количество доз для вакцинации населения и сделать вакцинацию доступной.

Украина также надеется, что Всемирной торговой организации удастся договориться о временном отказе от патентов на вакцину от COVID-19.

Напомним, что временный отказ от патентов на вакцины поддержали более ста стран мира и Всемирная организация здравоохранения, но решение ВТО принимаются консенсусом, то есть "за" должны быть все 164 страны-члены.

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