ВТО не смогла договориться о приостановлении интеллектуальных прав на вакцины от ковида
Переговоры на эту тему будут продолжаться.
Всемирная торговая организация (ВТО) на переговорах во вторник не смогла договориться об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. Пресс-секретарь ВТО Кейт Роквелл после переговоров в штаб-квартире организации заявила, что члены не смогли прийти к консенсусу, пишет News 24.
Следующие неформальные переговоры на эту тему планируются на сентябрь, а официальная встреча - на 13-14 октября.
"Они не собираются отказываться от обсуждения этого вопроса", - заверила Роквелл.
Представитель США Кэтрин Тай после переговоров отметила, что государство продолжает вести переговоры с членами ВТО по улучшению условий поставки и распространения вакцин, пишет Reuters.
"Это важный момент для ВТО, чтобы показать, что она может действовать в условиях глобального кризиса, и действовать эффективно для улучшения жизни простых людей", - отметила она.
На отказе от патентных прав настаивают также ЮАР и Индия. Эту меру предлагается сделать временной, чтобы местные производители в разных странах смогли изготовить необходимое количество доз для вакцинации населения и сделать вакцинацию доступной.
Украина также надеется, что Всемирной торговой организации удастся договориться о временном отказе от патентов на вакцину от COVID-19.
Напомним, что временный отказ от патентов на вакцины поддержали более ста стран мира и Всемирная организация здравоохранения, но решение ВТО принимаются консенсусом, то есть "за" должны быть все 164 страны-члены.