В Беларуси информационные ресурсы БЕЛСАТ объявили экстремистскими

Распространение (репост) информации из таких источников влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

В Беларуси информационные ресурсы БЕЛСАТ объявили экстремистскими
Фото: belprauda.org

Суд в Беларуси объявил экстремистскими сайт и все социальные сети телеканала "Белсат". Основанием для этого стали "материалы проверки" силовиков.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МВД.

"Информационные ресурсы Белсат признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", - говорится в сообщении.

В Беларуси распространение (репост) информации из источников, признанных экстремистскими, влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

"Белсат" - белорусскоязычный телеканал, созданный по инициативе и при поддержке МИД Польши и общественного Польского телевидения.

Напомним, 16 июля силовые органы Беларуси устроили массовые обыски у журналистов, сотрудничающих с "Радио Свобода" и "Белсат". В общей сложности обыски коснулись более десятка журналистов и их родственников.

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