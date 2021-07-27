В Киеве отметили День Независимости Беларуси

Цель акции - проявить солидарность с белорусским народом, который продолжает противостоять режиму Лукашенко.

Фото: Lb.ua

В центре Киева сегодня провели акцию по случаю Дня Независимости Беларуси. Акция символизирует солидарность украинцев с белорусским народом, противостоящим режиму Лукашенко.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия.

В парке Шевченко возле памятника Кобзарю состоялись вече и концерт. В них приняли участие белорусские и украинские общественные деятели, певцы, музыканты и литераторы.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Организаторы мероприятия отмечают, что такие же акции запланированы в Польше , Литве и еще нескольких странах Европы.

"Акции будут проявлением солидарности с белорусским народом, который продолжает противостоять режиму Лукашенко", - отмечают организаторы мероприятия.

Напомним, на прошлой неделе почти сотня активистов и местных жителей провела толоку и демонтировала ограду, которая ограничивала доступ населения к озеру Вырлица.