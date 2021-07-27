С начала суток оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

С начала суток оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции
Фото: 112.ua

С начала этого периода, 27 июля, в зоне боевых действий на востоке Украины зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Об этом сообщает Штаб ООС.

Вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра. В районе населенного пункта Екатериновка роSSийские оккупанты осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. В результате семь военных получили ранения.

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