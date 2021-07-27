В Харьков эвакуировали двух раненных вчера в зоне ООС женщин-военных

Обе раненые родом из Сумской области, служат в одной бригаде по контракту.

В Харьков эвакуировали двух раненных вчера в зоне ООС женщин-военных
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

В госпиталь в Харькове 27 июля доставили двух раненных на Донбассе женщин-военнослужащих. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге сообщил ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов, передает Укринформ.

"Сегодня состоялась аэромедицинская эвакуация двух военнослужащих-женщин, которые получили огнестрельные осколочные ранения вчера в Донецкой области. Квалифицированная помощь была оказана на этапе военного мобильного госпиталя. У нас проведено дополнительное обследование. Одна женщина в стабильно тяжелом состоянии, она получила торако-абдоминальное ранение (которое одновременно поражает грудную клетку и брюшную полость - ред.) с повреждением диафрагмы, тонкой, толстой кишки, с наличием металлического осколка в области позвоночника", - рассказал хирург.

Он добавил, что торако-абдоминальное ранение имеет риски многих осложнений, и сейчас действия медиков направлены на то, чтобы их избежать или минимизировать.

По словам Шипилова, в Харькове 51-летней раненой уже провели одну этапную операцию, устранили остатки внутреннего кровотечения, также нейрохирурги планируют удаление осколка из позвоночника. Известно, что военная находится на службе уже более 5 лет.

"Вторая женщина - в состоянии средней тяжести. Она получила непроникающее огнестрельное ранение живота, а также ранение правой конечности. Она получает консервативное медикаментозное лечение", - сообщил врач.

По его информации, женщине 47 лет, в рядах ВСУ она полтора года. Обе раненые родом из Сумской области, служат в одной бригаде по контракту.

С начала июля, уточнил Шипилов, в харьковский госпиталь доставили с передовой 10 раненых и 8 травмированных военнослужащих, в настоящее время на лечении находятся 9 раненых, 3 травмированных и более 20 больных из зоны ООС.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы.

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