Ассоциация городов Украины расширилась до почти тысячи общин

По результатам заседания Правления АГУ приняли еще 45 новых членов.

Ассоциация городов Украины расширилась до почти тысячи общин

Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, увеличилась почти до тысячи общин. Об этом сообщает сайт АМУ.

Во время Украинского муниципального форума состоялось заседание Правления Ассоциации городов Украины, по результатам которого в АГУ приняли еще 45 новых членов. Следовательно, количество членов АГУ увеличилось до 941 общины.

«То, что к нам присоединяется все больше общин, означает, что позиция местного самоуправления будет звучать еще мощнее», - отметил глава АМУ Виталий Кличко.

Глава Ассоциации городов Украины поблагодарил представителей общин и участников форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.

«Многие остро важных для жителей общин вопросов возложены сегодня на плечи местных властей. Сложно? Да. Но убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что у нас с вами - ответственность перед людьми, которые нас выбрали», - сказал Кличко.

На заседании Правления также обсудили предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставки тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.

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