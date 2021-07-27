Против заместителя генпрокурора Мамедова ведется дисциплинарное производство, - Офис генпрокурора

До его завершения Мамедов не может быть освобожден от административной должности по собственному желанию.

Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров рассматривает обращения об увольнении заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова в связи с отказом в предоставлении допуска к гостайне.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Офисе генпрокурора.

"Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021 года, и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Там отмечают, что весь период после открытия дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас снова находится на больничном.

"Все прокуроры равны перед законом, и Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, поэтому в соответствии с ч. 9 ст. 46 закона Украины "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть освобожден от административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию", - резюмируют в Офисе генпрокурора.

Вчера стало известно, что Мамедов написал заявление об отставке. В ОГП сообщили, что в настоящее время оно находится на рассмотрении у генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Напомним, что Мамедов стал заместителем генерального прокурора в октябре 2019-го при предыдущем руководителе ведомства Руслане Рябошапке.

Перед тем он с 2016 года был прокурором Автономной Республики Крым.В конце июня у Мамедова забрали руководство Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в начале июля - Тренинговым центром прокуроров и Департаментом ювенальной юстиции. Таким образом, он остался заместителем без полномочий.

На прошлой неделе адвокаты Мамедова сообщили, что на него завели также уголовное дело.