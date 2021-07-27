Суд отказался отпустить Антоненко под личное обязательство

Шевченковский районный суд Киева оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом шла речь на заседании суда, трансляцию которого провела Судова влада.

Соответствующее решение суд вынес во вторник, 27 июля, оставив без удовлетворения ходатайство защиты Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.

До рассмотрения этого ходатайства суд продолжал рассмотрение дела по существу обвинения трех фигурантов дела.

Следующее судебное заседание, согласно ранее утвержденному графику, назначено на 11:00 2 августа.

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте после взрыва.

О подозрении было сообщено трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству Шеремета будет осуществлять суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложено личное обязательство, а Антоненко более года держали под стражей. Апелляционный суд неоднократно оставлял действующей меру пресечения для Антоненко. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Ни один из обвиняемых своей вины в причастности к убийству Шеремета не признает. Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.