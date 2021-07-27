Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Хомчака

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

Об этом на брифинге сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме и верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но он хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ. Такой синергии мы, к сожалению, не видим", - сказал Никифоров.

На должность главнокомандующего Вооруженных Сил назначен действующий командующий оперативно-тактической группировкой "Север" Валерий Залужный.

По словам пресс-секретаря президента, Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО. Соответственно Михаил Коваль покидает эту должность.

Напомним, что Руслан Хомчак возглавлял Генштаб ВСУ с мая 2019 года. В феврале 2020 появилась информация о его отставке, впрочем ее опровергли.

В 2021 году СМИ начали распространять информацию, что между Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном якобы конфликт. Сам Хомчак это отрицал.

По данным главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова, споры между ними возникали из-за контракта на Ил-76 и медицинских вопросов. По словам Бутусова, командование СБУ якобы подало против Тарана пять исков.

В июне этого года президент в интервью сообщил, что не исключает отставки Тарана и Хомчака. Зеленский заявил, что "есть ошибки, и они их исправляют. Если они все не исправят, будет другая беседа".