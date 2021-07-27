Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Хомчака

Хомчака сменит командующий ОТГ "Север" Валерий Залужный.

Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Хомчака
Фото: UA:TV

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

Об этом на брифинге сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме и верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но он хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ. Такой синергии мы, к сожалению, не видим", - сказал Никифоров.

На должность главнокомандующего Вооруженных Сил назначен действующий командующий оперативно-тактической группировкой "Север" Валерий Залужный.

По словам пресс-секретаря президента, Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО. Соответственно Михаил Коваль покидает эту должность.

Напомним, что Руслан Хомчак возглавлял Генштаб ВСУ с мая 2019 года. В феврале 2020 появилась информация о его отставке, впрочем ее опровергли.

В 2021 году СМИ начали распространять информацию, что между Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном якобы конфликт. Сам Хомчак это отрицал.

По данным главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова, споры между ними возникали из-за контракта на Ил-76 и медицинских вопросов. По словам Бутусова, командование СБУ якобы подало против Тарана пять исков.

В июне этого года президент в интервью сообщил, что не исключает отставки Тарана и Хомчака. Зеленский заявил, что "есть ошибки, и они их исправляют. Если они все не исправят, будет другая беседа".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в УкраинеНовый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в Украине
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
ГБР передало в суд обвинение против фигурантки дела ТатьковаГБР передало в суд обвинение против фигурантки дела Татькова
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый домКонгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский принял кадровые решения по пяти ТОП-чиновникам СБУЗеленский принял кадровые решения по пяти ТОП-чиновникам СБУ
Зеленский лишил советников президента статуса госслужащихЗеленский лишил советников президента статуса госслужащих
Зеленский ввел в действие решение СНБО о декларировании чиновниками двойного гражданстваЗеленский ввел в действие решение СНБО о декларировании чиновниками двойного гражданства
Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведкиЗеленский сменил руководителя Службы внешней разведки
Зеленский одобрил закупку французских локомотивов для УЗЗеленский одобрил закупку французских локомотивов для УЗ
Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины"Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины"
Зеленский анонсировал шесть тем, которые поднимет на встрече с БайденомЗеленский анонсировал шесть тем, которые поднимет на встрече с Байденом
Кабмин уволил первого заместителя главы МВД ЯровогоКабмин уволил первого заместителя главы МВД Ярового
Из Нацбанка уволился директор еще одного департаментаИз Нацбанка уволился директор еще одного департамента
Зеленский призвал ЕС предоставить европейскую перспективу Украине, Молдове и ГрузииЗеленский призвал ЕС предоставить европейскую перспективу Украине, Молдове и Грузии
Последние новости
Подгружаем последние новости