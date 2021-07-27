Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Бекиров перенес микроинсульт в роSSийской колонии

Осужденный роSSийским судом фигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Инвер Бекиров, который находится в роSSийской колонии №2 в Салавате (Республика Башкортостан), перенес микроинсульт.

Об этом общественному объединению "Крымская солидарность" сообщил адвокат Рустем Кямилев.

"Несмотря на состояние здоровья заключенного, руководство собирает комиссию для рассмотрения вопроса о помещении 58-летнего мужчины в штрафной изолятор", - говорится в сообщении.

По словам самого Бекирова, за неделю до прибытия адвоката в колонию он плохо себя чувствовал, после чего "буквально потерял память". Как ему позже сообщили фельдшеры, он сам пришел в медсанчасть с просьбой о помощи.

"Меня шатало и поднялось давление, на время вообще потерял координацию", - рассказал Бекиров.

Когда Бекиров пришел в себя, начал расспрашивать медиков о том, где он находится и что с ним произошло. В результате у Бекирова был диагностирован микроинсульт.

Адвокат Рустем Кямилев заявил, что медсанчасть запретила любые нагрузки Бекирову, однако администрация колонии все равно намерена в ближайшее время "рассмотреть вопрос о его переводе в ШИЗО за незначительные нарушения порядка содержания".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что действия администрации колонии являются нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток.

Украинский омбудсмен обратилась к своей русской коллеге Татьяны Москальковой с требованием восстановить права Инвера Бекирова и предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. Также Денисова потребовала от генерального прокурора Республики Башкортостан Владимира Ведерникова дать соответствующую правовую оценку действиям администрации колонии №2.

В 2019 году решением Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону Муслим Алиев был приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.

Amnesty International назвала узниками совести всех фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". РоSSийский правозащитный центр "Мемориал" признал крымчан политическими заключенными.

Фигуранты дела были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвинили в причастности к запрещенной в РоSSии и оккупированном ею Крыму исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».