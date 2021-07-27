СБУ заблокировала работу свалки в Подгорцах, - "Киевспецтранс"

В спецслужбе говорят, что проводят осмотр, а не обыск.

Работа основного мусорного полигона Киева временно приостановлена в связи с тем, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят на нем следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Киевспецтранс".

"Сегодня, 27 июля 2021 года, сотрудники Службы безопасности Украины общей численностью около 30 человек прибыли на полигон ТБО №5 для выполнения следственных действий, создав условия, которые не позволяют полигону функционировать в штатном режиме по захоронению отходов", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте предприятия.

Как отмечают в компании, полигон №5 является объектом критической инфраструктуры, который обеспечивает санитарную очистку города Киева , городов Обухова, Украинки, населенных пунктов Обуховского района Киевской области.

"Непрестанное образования гражданами бытовых отходов требует круглосуточной и непрерывной работы предприятия. Сбои в работе по принятию отходов на захоронение неотвратимо повлияют на нарушение графика вывоза бытовых отходов от жилых домов столицы и пригорода", - говорится в сообщении.

Таким образом, в ЧАО "Киевспецтранс" заявляют, что вынуждены сообщить о рисках в вопросе санитарно-эпидемической ситуации в городе Киеве и Киевском регионе, что является критическим, учитывая аномальную летнюю жару.

Как отмечают в компании, следователи СБУ видят в действиях должностных лиц ЗАО "Киевспецтранс" относительно захоронения отходов на полигонах №5 и №6 признаки уголовного преступления по статье 441 УК Украины "Экоцид".

В ЧАО "Киевспецтранс" отметили, что действуют исключительно в рамках украинского законодательства, и готовы "предоставить всю необходимую информацию, которая это подтвердит в штатном режиме, а не создавая бытовые проблемы для города".

В СБУ сообщили, что проводят на полигоне обзор, а не обыск, пишет УП.

Силовики подчеркнули, что "не блокируют движение специальной техники", и их действия "никоим образом не препятствуют работе предприятия в штатном режиме", но "эксплуатационная компания сама заблокировала движение техники по собственному желанию".